МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Компания по производству чипов для мозга Neuralink американского предпринимателя Илона Маска получила разрешение регулятора для клинических испытаниях на людях. Россиянам раскрыли, как смартфон шпионит даже в оффлайн-режиме

Ранее сообщалось, что в начале 2022 года Neuralink, основанная в 2016 году, уже обращалась за разрешением на такие испытания в американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), но ведомство отклонило заявку компании.

"Мы рады сообщить, что получили разрешение FDA на начало клинических исследований на людях! Это результат невероятной работы команды Neuralink в тесном сотрудничестве с FDA представляет собой важный первый шаг, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям", — сообщила компания в Twitter.

Как отмечается, дополнительная информация о наборе участников клинических испытаний будет объявлена в ближайшее время.

Ранее Маск заявлял, что "революционный мозговой имплантат" Neuralink поможет в преодолении таких состояний, как паралич или слепота.