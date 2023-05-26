ПЕКИН, 26 мая — ПРАЙМ. Глава минкоммерции КНР Ван Вэньтао в ходе состоявшейся в четверг в Вашингтоне встречи с министром торговли США Джиной Раймондо выразил серьезную обеспокоенность политикой США в отношении полупроводников и мерами экспортного контроля в отношении Китая, сообщает министерство коммерции КНР. Представители США и КНР обсудили возможности торговли между странами

В ведомстве отметили, что в ходе встречи стороны провели откровенный, профессиональный и конструктивный обмен мнениями по китайско-американским торгово-экономическим отношениям и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

"Китайская сторона выразила серьезную озабоченность экономической и торговой политикой США в отношении Китая, политикой в области полупроводников, экспортным контролем и проверками в отношении иностранных инвестиций", — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что стороны договорились установить каналы связи для поддержания и укрепления взаимодействия по конкретным экономическим и торговым вопросам и вопросам сотрудничества.

В воскресенье в управлении по вопросам киберпространства КНР заявили, что американская компания по производству полупроводников Micron не прошла проверку кибербезопасности, поэтому операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупку продуктов данной компании.

Агентство Рейтер со ссылкой на председателя специального комитета по Китаю Майка Галлахера сообщило, что министерство торговли США должно добавить в черный список китайского производителя интегрированных полупроводниковых устройств ChangXin Memory Technologies (CXMT) после запрета на закупку продукции американской компании Micron в Китае.

В конце апреля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что власти США попросили Южную Корею призвать своих производителей чипов не продавать их на рынке Китая в случае запрета там деятельности американской компании Micron.

В начале октября 2022 года США ограничили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру.