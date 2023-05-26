ХЕЛЬСИНКИ, 26 мая — ПРАЙМ. Один из крупнейших телекоммуникационных операторов Северной Европы и Балтии — Telia запретил приложение TikTok на рабочих телефонах и компьютерах во всех странах присутствия из-за рисков безопасности, сообщает компания в пятницу в пресс-релизе. TikTok оспорила запрет на ее деятельность в одном из штатов США

Запрет касается в общей сложности около 20 тысяч сотрудников в семи странах.

"Компания Telia решила запретить популярное приложение TikTok на своих рабочих телефонах и компьютерах с конца мая в Финляндии и во всех странах Telia. Свое решение компания обосновывает рисками безопасности, поднятыми органами безопасности", — говорится в сообщении.

При этом Telia продолжит распространять маркетинговый контент в TikTok.

Telia Company AB — шведская транснациональная телекоммуникационная компания, работающая в Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Эстонии, Латвии и Литве. Telia также владеет TV4 Media, в которую входят TV4 в Швеции, MTV Oy в Финляндии и платформа контента C More Entertainment.

Обслуживает 25 миллионов клиентов, в компании занято примерно 20 тысяч человек. Оборот Telia Company в 2021 году составил 8,7 миллиарда евро. Акции Telia котируются на бирже Nasdaq в Стокгольме и Хельсинки.