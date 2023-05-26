МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Пользователи по всему миру жаловались на сбои в работе социальной сети Discord, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных ресурсов в интернете. Пользователи пожаловались на сбои в работе Ozon

Согласно информации сервиса, сообщения поступали с 13:10 по московскому времени из США (около пяти тысяч жалоб), Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Японии, Китая, Испании и других государств.

Пользователи заявляли о проблемах с соединением с сервером и работе приложения.

Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает более 150 миллионов активных пользователей в месяц.