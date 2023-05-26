2023-05-26T14:07:00+03:00
2023-05-26T14:12:11+03:00
2023-05-26T14:07:00+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230526/840695226.html
"Сюжеты" исчезнут из YouTube с 26 июня
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Видеохостинг Youtube решил удалить функцию "Сюжеты", сообщила компания. "Сюжеты" (англ. Stories) представляют собой короткие видео, которые снимаются на телефон и исчезают через... ПРАЙМ, 26.05.2023
ит-бизнес, технологии, новости, youtube, технологии, сюжеты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Видеохостинг Youtube решил удалить функцию "Сюжеты", сообщила компания.
"Сюжеты" (англ. Stories) представляют собой короткие видео, которые снимаются на телефон и исчезают через семь дней после публикации.
"Начиная с 26 июня возможность создания новый сюжетов Youtube больше не будет доступна", — сказано в релизе.
Компания уточнила, что опубликованные 26 июня видео исчезнут через неделю.
Такое решение видеохостинг объяснил меньшим количеством комментариев и лайков, чем у записей на вкладке "Сообщество".
Youtube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.