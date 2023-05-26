МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Видеохостинг Youtube решил удалить функцию "Сюжеты", сообщила компания. СМИ узнало о планах Rutube вложить 30 миллиардов рублей в инфраструктуру

"Сюжеты" (англ. Stories) представляют собой короткие видео, которые снимаются на телефон и исчезают через семь дней после публикации.

"Начиная с 26 июня возможность создания новый сюжетов Youtube больше не будет доступна", — сказано в релизе.

Компания уточнила, что опубликованные 26 июня видео исчезнут через неделю.

Такое решение видеохостинг объяснил меньшим количеством комментариев и лайков, чем у записей на вкладке "Сообщество".

Youtube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.