МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Американский разработчик видеокарт Nvidia объявил о создании самого мощного суперкомпьютера в Израиле для разработки генеративных систем искусственного интеллекта. СМИ: мир отказывается от доллара всего по двум причинам

"В качестве образца и испытательного стенда для эталонных проектов NVIDIA Spectrum-X Nvidia создает Israel-1 — гипермасштабируемый суперкомпьютер с генеративным искусственным интеллектом, который будет располагаться в ее израильском центре обработки данных", — говорится в заявлении на сайте компании.

Как отметила газета Times of Israel, Israel-1 станет самым мощным суперкомпьютером в Израиле. Его производительность составит восемь экзафлопсов, что сделает Israel-1 одним из самых быстрых в мире суперкомпьютеров с искусственным интеллектом: производительность в один экзафлопс означает, что обладающий ей компьютер может выполнять квинтиллион (число с 18 нулями) операций в секунду.