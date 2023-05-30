МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Тренд на импортозамещение в России будет только усиливаться, причем важную роль здесь играет IT-консалтинг, который пока не развит, заявил замглавы Минцифры Максим Паршин на пленарном заседании TAdviser SummIT 2023. Минцифры раскрыло, сколько IT-компаний подали заявление на переаккредитацию

На сессии Паршин рассказал о состоянии IT-сферы — импортозамещении, внешних рынках и экспорте, а также осветил некоторые другие вопросы. После он ответил на вопросы представителей сферы, которые присутствовали на саммите в качестве участников.

Так, он коснулся темы, как помочь тем, кто внедряет что-то новое. По его словам, "тренд на импортозамещение будет только усиливаться". Для такой помощи необходимы обучающие, просветительские мероприятия. "Здесь очень важная роль IT-консалтинга, который у нас в стране не развит пока, к сожалению", — рассказал Паршин.

Как считает замминистра, IT-консалтинг мог бы помочь разработать стратегию цифровизации и цифровой трансформации, разработать и реализовать обучающие мероприятия. "Пока институт специализированного консалтинга в России не развит. И мы очень приветствуем, если такие бизнесы начали появляться", — добавил он.

В октябре 2022 года Минцифры опубликовало перечень видов экономической деятельности, относящихся к сфере информационных технологий. В него вошел в том числе IT-консалтинг. Также в списке — разработка ПО, а также производство или проектирование разных типов компьютеров. Прибыль от них учитывается при регистрации в реестре IT-компаний.