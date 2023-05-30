МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд города Москвы подтвердил законность штрафа американской компании Apple Inc, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд поддержал аннулирование патента на "Систему электронных платежей"

В частности, суд подтвердил решения и предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая признала Apple Inc. виновной в незаконном навязывании разработчиками приложений своего платежного сервиса в App Store. Также подтверждена законность постановления о наложении на компанию штрафа в 1,2 миллиарда рублей.

Таким образом, суд отклонил заявление Apple Inc. о признании актов ФАС недействительными.

"В удовлетворении заявленных требований отказать", — огласила резолютивную часть решения судья Екатерина Аксенова.