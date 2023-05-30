СМИ сообщили о сбое в работе оператора мобильной связи на Украине
СМИ: в работе оператора мобильной связи Vodafone на Украине наблюдаются сбои
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. В работе украинского оператора сотовой связи Vodafone наблюдаются сбои, сообщило во вторник украинское интернет-издание "Страна".
"Пользователи сообщают о сбое сети у "Водафона", — написало издание.
Сообщается, что с проблемами со связью столкнулись жители Киева и Харькова.
Ранее во вторник украинские СМИ сообщали об отключении света в нескольких городах страны. В частности речь шла о Киеве, Одессе, Харькове, Полтаве и Виннице. Позже энергохолдинг ДТЭК сообщил, что отключения света произошли из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре.