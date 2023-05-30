МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. В работе украинского оператора сотовой связи Vodafone наблюдаются сбои, сообщило во вторник украинское интернет-издание "Страна". В конгрессе США нашли виновного в провале решения проблемы госдолга

"Пользователи сообщают о сбое сети у "Водафона", — написало издание.

Сообщается, что с проблемами со связью столкнулись жители Киева и Харькова.

Ранее во вторник украинские СМИ сообщали об отключении света в нескольких городах страны. В частности речь шла о Киеве, Одессе, Харькове, Полтаве и Виннице. Позже энергохолдинг ДТЭК сообщил, что отключения света произошли из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре.