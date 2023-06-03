МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Российские пользователи iPhone должны обязательно проверить свои смартфоны на наличие вирусов, возможности для этого есть, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин. Россиянам раскрыли, будет ли новый обвал цен на летний отдых

"Подтвердилась информация умышленного заражения устройств Apple, более того, это специальная акция самой компании, направленная на похищение личной, рабочей информации пользователей. В связи с этим призываю всех проверить свои iPhone на предмет заражения вирусом, наши отечественные компании оперативно разработали специальные программы, позволяющие узнать, уходит ли информация с ваших устройств в руки мошенников", — сказал он.

Сенатор сообщил РИА Новости, что направил обращение (есть в распоряжении агентства) главному эксперту "Лаборатории Касперского" Сергею Голованову с просьбой дать официальный комментарий относительно "возможного масштаба заражения вредоносным ПО продукции Apple, эксплуатируемой в РФ". Парламентарий также поинтересовался, насколько опасно использовать iPhone при деловой переписке.

В ответе главного эксперта "Лаборатории Касперского" (также есть в распоряжении РИА Новости) говорится, что известно о "нескольких десятках" iOS-устройств сотрудников "Лаборатории Касперского", атакованных данным вредоносным программным обеспечением. Более того, по словам Голованова, есть основания полагать, что недавняя атака "была нацелена не только на "Лабораторию Касперского".

"Атакующие получали полный контроль над зараженным устройством и доступ ко всем данным. Злоумышленников интересовали записи с микрофонов, фотографии из мессенджеров, геолокация и данные о других действиях владельца", — отметил эксперт.

В "Лаборатории Касперского" отметили, что общей защиты и "стороннего защитного ПО" против обнаруженной атаки нет.

"Есть несколько рекомендаций, как обнаружить данную атаку, а также разработанная "Лабораторией Касперского" утилита для автоматического поиска следов компрометации iOS устройства, но общей защиты нет. В качестве меры защиты можно рассматривать переход с iOS на сторонние устройства", — заключил Голованов.

ФСБ в четверг заявила о вскрытии разведывательной акции американских спецслужб, связанной с заражением тысяч iPhone, в том числе зарегистрированных на зарубежные посольства в России. Кроме того, в "Лаборатории Касперского" сообщили РИА Новости об обнаружении целевой кибератаки на устройства Apple сотрудников компании по всему миру. Как позже рассказали в компании, эта вредоносная программа была ранее неизвестна, ей дали название "Операция Триангуляция" (Operation Triangulation).

"Лаборатория Касперского" разработала утилиту для ПК на операционных системах Windows, Linux и macOS, с помощью которой можно проверить свой iPhone на вредоносное ПО, о котором компания сообщала вчера, следует из сообщения на сайте "Лаборатории".