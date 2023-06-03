МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Существующее мнение о том, что помехи при телефонном разговоре и посторонние шумы говорят о прослушке устройства, является мифом, пишет издание "Лента.ру" со ссылкой на специалиста по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексея Лукацкого. Россиян призвали проверить свои iPhone на наличие вирусов

"Мнение о том. что, когда возникают какие-то проблемы со связью во время разговора по телефону, то это означает, что вас прослушивают — это миф", — пояснил он и добавил, что современную грамотную прослушку зафиксировать самостоятельно практически невозможно.

Он объяснил, что помехи и посторонние шумы во время разговора говорят либо о сбоях у оператора сотовой связи, либо о проблемах с соединением.

Сегодня обыватель, который не является специалистом по связи или безопасности, не обладает возможностью самостоятельно проверить, установлено ли на его телефон программное обеспечение, используемое для прослушки или обработки чувствительной информации третьими лицами.

Для тех, кто не обладает специальными знаниями и навыками, собеседник издания посоветовал воспользоваться специальной программой, которая позволяет идентифицировать признаки прослушивания.