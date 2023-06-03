НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн — ПРАЙМ. Крупные госкомпании и органы власти, которые откладывают переход на отечественное программное обеспечение (ПО), рискуют не уложиться в установленный правительством срок до 2025 года, поскольку сам процесс может занять более длительное время, чем они ожидают, заявил в интервью РИА Новости глава компании "МойОфис", крупнейшего в России разработчика офисного софта, Павел Калякин. Мишустин призвал избавиться от иллюзий и перейти на российские IT-решения

"По нашей практике, от начала обсуждения задачи по замещению отечественного ПО у крупных клиентов до момента, когда сотрудники организаций начинают непосредственно работать в новых продуктах, проходит примерно полтора года. Это время требуется для того, чтобы все проверить и протестировать, понять, совместимы ли программы с железом", — сказал он.

По его словам, бизнес и чиновники часто недооценивают сложность этой задачи. "Пока в той или иной компании работа по замене ИТ-решений на импортонезависимые аналоги не началась на практике, кажется, будто в этом процессе ничего сложного нет: установили новую операционную систему, поставили офисное ПО – легко. Но по факту – всё иначе", — отметил Калякин.

"Поскольку с 1 января 2025 года использовать иностранное ПО будет нельзя, то российским организациям надо двигаться быстрее", — уверен он.

При этом Калякин признал, что заказчики в последнее время стали серьезнее подходить к выбору импортонезависимых технологий, и спрос на отечественные разработки вырос многократно.

"Можно сказать, что наконец-то состоялся переход к нормальному деловому профессиональному диалогу с заказчиками", — подчеркнул он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.