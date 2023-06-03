НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн — ПРАЙМ. Параллельный импорт программного обеспечения (ПО) наряду с пиратством являются главными препятствиями для развития отечественного софта, заявил в интервью РИА Новости глава крупнейшего российского разработчика офисного софта – компании "МойОфис" – Павел Калякин. Медведев приветствовал использование западного пиратского контента

"В коммерческом, особенно в малом и среднем бизнесе, основная история – это пиратство", — сказал он, отвечая на вопрос о главной проблеме для развития отечественного ПО.

"Мы недавно организовывали встречу для ряда партнеров, которые в том числе работают с малым и средним бизнесом, и обсуждали эти вопросы. Все сходятся во мнении, что пиратство, равно как и параллельный импорт иностранного ПО, — главная причина, тормозящая развитие российского ИТ-рынка", — добавил он.

Использование зарубежных решений, по его словам, в нынешних условиях несет значительные риски для бизнеса.

"По факту бизнесу, который делал существенную ставку на использование зарубежных облачных технологий, платил за это большие деньги, взяли и выключили все в один момент. Когда все снова включится, обычные пользователи, вероятно, опять будут пользоваться иностранными решениями. А госкорпорации мыслят другими категориями. Они такие вещи не забывают", — подчеркнул Калякин.

Он напомнил, как 10 лет назад, когда программы импортозамещения ПО еще даже не существовало, на российских разработчиков, которые решились бросить вызов мировым монополистам, смотрели как на сумасшедших. "Сейчас вышло так, что внезапно реализовались все негативные риски, о которых говорили много лет назад", — сказал он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.