НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн — ПРАЙМ. Власти РФ установили требования к госорганам и компаниям по переходу на отечественное программное обеспечение (ПО), но для школ и вузов таких требований нет, хотя именно они должны давать выпускникам необходимые для будущей работы знания, заявил в интервью РИА Новости глава крупнейшего российского разработчика офисного софта – компании "МойОфис" – Павел Калякин. В Госдуме предложили отменить домашние задания

"Срок перехода на отечественное ПО – до 2025 года. Это значит, что через два года выпускники, специалисты только со знанием продуктов Microsoft будут никому не нужны", — сказал Калякин.

"Поэтому наши решения бесплатны для школ и максимально доступны для вузов. По этой причине мы ведем большую работу с ними: они должны дать необходимый уровень знаний учащимся и по другим продуктам, с которыми им предстоит взаимодействовать, когда они выйдут на работу в крупные компании или госорганы", — подчеркнул он.

По мнению главы компании, данный вопрос нужно решать на уровне государства. "Мы как раз пытаемся продвинуть эту повестку, потому что по факту сейчас никакой регуляторики в этом плане нет", — уточнил он.

Сейчас, по оценке "МойОфис", около 30% российских школ уже активно пользуются решениями российского разработчика.

Он также добавил, что бесплатное распространение софта для частных пользователей и школ – это принципиальная позиция компании. "Для нас это стратегическая задача. Это, по сути, формирование будущих потребителей", — подчеркнул Калякин.

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