ВАШИНГТОН, 5 июн — ПРАЙМ. Компания Apple представила принципиально новый для себя продукт — гарнитуру дополненной реальности Vision Pro. СМИ: Saudi Aramco повысила цены на нефть на июль для Азии, США и Европы

"Vision Pro – это новый тип компьютера, который дополняет реальность, бесшовно смешивая реальный мир с цифровым", — сообщил глава компании Тим Кук.

Использовать прибор, похожий на очки для подводного плавания, предлагается для просмотра фильмов, игр, коммуникаций.

Для Vision Pro разработан трехмерный интерфейс, который управляется глазами, руками и голосом.

Apple выпустит в продажу компьютер дополненной реальности Vision Pro в США в начале будущего года по цене от 3499 долларов, сообщила компания на презентации.

Новый продукт дополненной реальности позволяет, по заверению производителя, "бесшовно смешивать реальный мир с цифровым" и представляет собой "самое совершенное портативное электронное устройство в истории".

"Apple Vision Pro стартует по цене от 3499 долларов. Он будет доступен в начале следующего года в apple.com и магазинах розничной продажи Apple в США", — говорится в презентации.

Продажи в других странах компания обещает начать позднее в 2024 году.