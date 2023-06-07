МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Система "Антифрод", которая позволяет усиливать контроль за телефонными вызовами и выявлять подменные номера, предотвратила 263,3 миллиона мошеннических звонков, сообщил Роскомнадзор. Роскомнадзор зафиксировал 40 крупных утечек персональных данных в 2023 году

"263,3 миллиона мошеннических звонков предотвратила система "Антифрод" Роскомнадзора", — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Отмечается, что в мае количество звонков с подменой номера снизилось на 18% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 58 миллионов.

По данным Минцифры, которые приводятся в сообщении, с запуском "Антифрода" мошеннические звонки с подменой телефонного номера в значительной степени перешли из обычных телефонных сетей в WhatsApp. Роскомнадзор напоминает, что банки и государственные организации не используют мессенджеры для звонков гражданам.

"Антифрод" работает следующим образом: операторы связи подключаются к системе, при поступлении звонка оператор автоматически запрашивает у системы данные, что абонент произвел вызов, и если реальный и номер не изменен, то устанавливается верифицированное соединение. Ведомство отмечает, что "большая четверка" телеком-операторов ("Билайн", "Мегафон", Tele2 и МТС) уже подключилась к системе, а не позднее марта 2024 года к ней подключатся все российские операторы связи.