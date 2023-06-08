МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Аферисты начали создавать фейковые аккаунты знакомых и близких в мессенджерах для обмана россиян, раньше схему использовали в соцсетях, сообщила пресс-служба ВТБ. Бета-версия клиента мессенджера Telegram появилась на ОС "Аврора"

"Клиенты сообщают о случаях, когда от их имени и с их фотографией в мессенджерах пишут близким друзьям или коллегам и просят о помощи под различными предлогами — "взаймы" или в "экстренных ситуациях", — рассказал старший вице-президент банка, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Отмечается, что раньше злоумышленники "просили денег" с помощью взлома аккаунтов в соцсетях. В этом году, подчеркнул Чугунков, активность мошенников в мессенджерах увеличилась на 12 процентов.