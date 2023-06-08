МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. WhatsApp предоставит пользователям доступ к каналам в скором времени, следует из сообщения мессенджера. Киберспециалист объяснил, может ли WhatsApp подслушивать вас по ночам

"Сегодня мы представляем каналы — простой, надежный и конфиденциальный способ следить за важными новостями от людей и организаций, не выходя из WhatsApp… Мы сотрудничаем с ведущими мировыми СМИ и некоторыми организациям в Колумбии и Сингапуре, где каналы станут доступны в первую очередь. В ближайшие месяцы они появится и в других странах, а создавать их сможет любой пользователь", — сказано в релизе.

Отмечается, что открыть каналы можно будет через вкладку "Актуальное". Подписчики смогут просматривать сообщения, фото, видео, стикеры, а также опросы. при этом публикация контента будет доступна только администраторам каналов, которые смогут предоставлять разрешения на подписку, скрывать свои каналы из результатов поиска по каталогу и запрещать делать снимки экрана при просмотре канала и пересылать контент из него. WhatsApp намерен скрывать номер телефона и фото профиля администратора и номера подписчиков.

Мессенджер сформирует каталог каналов с новостями от местных государственных органов, контентом о спорте, увлечениях и многом другом. Перейти в нужный канал можно будет через поиск по каталогу либо с помощью приглашения, отправленного в чате, электронном письме или опубликованного онлайн.

"Мы планируем дать администраторам возможность зарабатывать на своих каналах с помощью наших платежных сервисов, которые постоянно развиваются, а также продвигать определённые каналы в каталоге, чтобы привлекать к ним больше внимания", — добавляется в сообщении мессенджера.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.



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