МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Число и мощность DDoS-атак в прошлом году увеличились в 1,5 раза, а их продолжительность возросла до десяти часов, следует из публикации Роскомнадзора в Telegram. Gloria Jeans сообщила об утечке данных более трех миллионов пользователей

"В 2022 году количество и мощность DDoS-атак выросли в 1,5 раза, а их продолжительность увеличилась с 1 до 10 часов. Для защиты от DDoS-атак в прошлом году начали применять технические средства Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора. С их использованием отражено более 40 крупных атак на ключевые российские отраслевые и ведомственные сегменты", — сказано в сообщении.

В ведомстве указали на необходимость разработать нацсистему для защить отечественной инфраструктуры от всех видов DDoS-атак из-за рубежа на трансграничных переходах, а также организовать обмен информацией об атаках и способах защиты между крупнейшими российскими компаниями в области кибербезопасности.

В публикации добавили, что в иностранном сегменте интернета работают свыше десяти сервисов, регулярно сканирующие и выявляющие уязвимости в информационных системах, включая отечественные, которые в дальнейшем используются для атак на инфраструктуру.

В связи с этим Роскомнадзор создаст на базе ЦМУ ССОП российскую доверенную систему сканирования для выявления уязвимостей информационных ресурсов и их оперативного устранения. Кроме того, ведомство намерено принять меры по ограничению сканирования иностранными сервисами российского сегмента интернета.