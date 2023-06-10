МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Хакеры в июне расслылали отечественному бизнесу фишинговые письма под видом сообщений о призыве и мобилизации, рассказала компания Bi.Zone. В Сбербанке рассказали, как хакеры помогают друг другу

Представители IT-фирмы сообщили РИА Новости, что с начала месяца было зафиксировано несколько волн фишинговых рассылок.

"Злоумышленники использовали спуфинг, то есть подделывали адрес отправителя, для получателя письмо выглядело как сообщение из госорганов", — объяснили в компании.

Там отметили, что рассылку с темами "призыв по мобилизации", "сверка документов военкомат" и так далее получали работники отечественных компаний на корпоративную почту. Внутри письма был прикреплен архив с вредоносной программой, которая устанавливала на гаджер троян DCRat для получения полного контроля над системой.

Глава управления киберразведки Bi.Zone Олег Скулкин подчеркнул, что избежать подобных угроз практически невозможно, призвав организации обеспечивать максимальную защиту от хакерских атак.