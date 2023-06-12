МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Власти США планируют разрешить ведущим производителям полупроводников из Южной Кореи и Тайваня поддерживать и расширять производство чипов в Китае без санкций со стороны США, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на замминистра торговли США Алан Эстевеза. Bloomberg объяснил, с чем связаны ожидания массового банкротства банков США

В начале октября 2022 года США ограничили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру.

По словам источников газеты, на отраслевом собрании Эстевез заявил, что "администрация намерена расширить существующие исключения из политики экспортного контроля США, направленной на ограничение компаниями продажи чипов и оборудования для их производства в Китае".

Отмечается, что речь идет в первую очередь о крупнейших производителях полупроводников тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing и южнокорейской Samsung Electronics, которые инвестировали миллиарды долларов в строительство заводов в Китае.

Газета сообщает, что в октябре 2022 года США предоставили им годичные исключения из запрета на работу в Китае, которые, по словам Эстевеза, вскоре должны быть продлены. При этом газета со ссылкой на источники в отрасли отмечает, что власти и бизнес в Южной Корее были настолько обеспокоены американскими ограничениями, что рассматривали возможность отказа от помощи федерального правительства США. В США назвали причину возможной победы Джо Байдена на выборах в 2024 году

Очередная заминка в американо-китайских отношениях произошла в мае, когда управление по вопросам киберпространства КНР заявило, что американская компания по производству полупроводников Micron не прошла проверку кибербезопасности, поэтому операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупку продуктов данной компании.

В качестве реакции члены конгресса, как сообщили американские СМИ, выступили с заявлением о том, что американское министерство торговли должно добавить в черный список китайского производителя интегрированных полупроводниковых устройств ChangXin Memory Technologies (CXMT).

В конце апреля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что власти США попросили Южную Корею призвать своих производителей чипов не продавать их на рынке Китая в случае запрета там деятельности американской компании Micron.