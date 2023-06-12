ООН, 12 июн — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с предложением ввести кодекс поведения на цифровых платформах, в рамках которого он призвал, в том числе, срочно принять меры, необходимые для того, чтобы сделать все приложения с использованием искусственного интеллекта (ИИ) безопасными, сообщила пресс-служба организации. TikTok тестирует чат-бота Tako с искусственным интеллектом

Гутерреш представил аналитическую записку, которая предусматривает создание "кодекса поведения для обеспечения целостности информации на цифровых платформах".

Кодекс в частности содержит призыв ко всем заинтересованным игрокам "принять срочные и незамедлительные меры для обеспечения того, чтобы все приложения с задействованием искусственного интеллекта были безопасными, надежными", соблюдали этику и не нарушали права человека.

Предложение Гутерреша также предполагает, что правительства, технологические компании и другие заинтересованные стороны должны воздерживаться от использования и поддержки дезинформации и разжигания ненависти в любых целях.

"Правительства должны гарантировать свободный, жизнеспособный, независимый и многообразный медиа-ландшафт с надежной защитой журналистов. Цифровые платформы должны обеспечивать безопасность и конфиденциальность во всех продуктах", — предложил генсек.

Кроме того, как отмечает Гутерреш, технологическим компаниям следует отходить от бизнес-моделей, в которых "взаимодействие ставится выше прав человека, конфиденциальности и безопасности".

Рекламодатели и цифровые платформы должны следить за тем, чтобы реклама не размещалась рядом с онлайн дезинформацией или ненавистническими высказываниями, и чтобы реклама, содержащая дезинформацию, не продвигалась, полагает Гутерреш. Согласно его предложению, цифровые платформы должны быть прозрачными и предоставлять исследователям и ученым доступ к данным, соблюдая при этом конфиденциальность пользователей.