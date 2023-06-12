МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Производитель оборудования для зарядки электромобилей Blink Charging выпустит новое зарядное устройство с разъемом Tesla, говорится в релизе компании. Акции Tesla на предторгах растут на 4,6 процента

"Поскольку разработка идет полным ходом, мы рады представить на рынок это новое инновационное зарядное устройство и продолжать… Учитывая недавние заявления Tesla, GM и Ford, мы ясно наблюдаем продолжающуюся эволюцию индустрии зарядки электромобилей по мере развития технологий и объединения заинтересованных сторон для оценки передового опыта", — приводятся в релизе слова президента и главного исполнительного директора компании.

Поясняется, что компания выпустит новое зарядное устройство под названием DC Fast Charger. Зарядная станция оснащена разъемами NACS и портом комбинированной системы зарядки (CCS), чтобы соответствовать меняющимся требованиям рынка и поддерживать развитие надежной, удобной и доступной инфраструктуры зарядки электромобилей.

Ранее в конце мая компания Ford сообщила, что Tesla предоставит электромобилям компании доступ к более чем 12 тысячам зарядных станций Tesla Supercharger в США и Канаде. Ford начнет оснащать электромобили портом зарядки NACS с 2025 года. Позже General Motors также сообщила о том, что Tesla предоставит ей около 12 тысяч зарядных станций в Северной Америке. GE также заявила о планах по зарядке NACS в 2025 году.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.

Blink Charging является лидером в области оборудования для зарядки электромобилей, заключила, продала или развернула почти 73 тысяч зарядных портов по всему миру, многие из которых являются сетевыми станциями зарядки электромобилей, позволяющими водителям легко заряжаться в любом из мест зарядки Blink.