МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ответил на слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что в России якобы вынимают чипы из зарубежной бытовой техники, чтобы починить военную технику: во-первых, второй раз использовать чип невозможно, во-вторых, Россия сама производит микросхемы для своих вооружений. Россия готова наращивать поставки минеральных удобрений, заявил Мантуров

Осенью прошлого года фон дер Ляйен заявила, что российские военные вынимают чипы из посудомоечных машин и холодильников, чтобы починить машины на поле боя.

"Звучало это несколько странно, как минимум, потому что второй раз использовать чип, если говорить технологическим языком, в большинстве случаев просто невозможно. Зачастую, под аппаратуру проектируются отдельные микроэлектронные чипы, которые производятся непосредственно под заказчика", — сказал Мантуров в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2023.

Он напомнил, что в бытовой электронике и технике используются общедоступные чипы, которые производятся многими странами и в первую очередь дружественными.

"Если речь идет о вооружении и военной технике, то тут требования к микросхемам другие, они на порядки выше, чем для гражданской продукции, и такие технологии у нас — свои собственные", — добавил Мантуров.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.