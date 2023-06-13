МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Пользователи из США сообщают о масштабных сбоях в работе облачного сервиса Amazon Web Services (AWS), свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных ресурсов в интернете.

Жалобы начали поступать примерно в 22.01 мск. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в США — около 11,2 тысячи сообщений. Менее значительные сбои также наблюдаются в Бразилии и Канаде.

По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на работу сайта и консоли управления AWS.

Кроме того, пользователи из США также сообщают о сбоях в работе приложения McDonalds и платформы Crunchyroll — зафиксировано примерно по 2,6 тысячи жалоб.