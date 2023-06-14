МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил принять меры, которые позволят популяризировать деятельности в области проектирования, производства и эксплуатации беспилотников, сообщил Кремль. Путин подписал закон о поддержке технопарков в сфере высоких технологий

"Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Платформа Национальной технологической инициативы": а) принять меры, направленные на популяризацию деятельности в области проектирования, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем", — сказано в сообщении.

Кроме того, Путин поручил правительству принять "исчерпывающие меры" для интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство России.

"В целях обеспечения безопасной эксплуатации беспилотных авиационных систем принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство РФ, рассмотрев в том числе вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения в части, касающейся систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия противоправному применению беспилотных авиационных систем. Доклад — до 1 сентября 2023 года, далее — один раз в полгода", — говорится в списке поручений.

Поручения даны по итогам мероприятий по вопросам развития беспилотных авиационных систем, состоявшихся 27 апреля.