МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и ВЭБу до 15 июля принять меры для участия госкорпорации в финансировании разработки инноваций, в том числе беспилотников, соответствующее поручение было опубликовано на сайте Кремля. Путин поручил популяризировать создание беспилотников

"Правительству Российской Федерации совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ": принять меры, обеспечивающие участие государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" в финансировании инновационных проектов, направленных на ускоренную разработку и внедрение перспективных технологий (в том числе в области развития беспилотных авиационных систем)", — сказано в поручении.

Ответственными за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель ВЭБа Игорь Шувалов.