ТОКИО, 14 июн — ПРАЙМ. Около 1 тысячи японских компаний, предоставляющих потребителям сжиженный газ, не могут снять показания счетчиков, сообщил телеканал NHK.

Как сообщается, причиной этому стала атака вируса — вымогателя.

Газовая компания Pupose Co.Ltd подверглась хакерской атаке. Нападению вируса-вымогателя подвергся сервер, отвечавший за систему управления газовыми счетчиками. В результате клиенты компании, которыми являются около 1 тысячи фирм-поставщиков газа по всей стране, не могут считать показания счетчиков.

Утечки данных при этом зафиксировано не было.