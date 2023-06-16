МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. WhatsApp добавит функцию мультиаккаунтов, благодаря которой пользователи смогут использовать сразу несколько учетных записей в одном приложении, сообщает портал WABetaInfo. Работу приложения Райффайзенбанка восстановили после сбоя

"WhatsApp теперь разрабатывает функцию, позволяющую получить доступ к нескольким учетным записям WhatsApp с одного устройства. Функция была замечена в обновлении WhatsApp Business beta для Android 2.23.13.5, которое доступно в Google Play Store", — говорится в сообщении.

Как пишет портал, эта функция будет доступна через меню, которое позволит пользователям выбирать, в какой аккаунт они хотят войти. "Когда вы впервые создаете дополнительный аккаунт, он будет храниться на вашем устройстве до тех пор, пока вы не решите выйти из него, поэтому вы всегда сможете переключиться на него, когда захотите", — пишет портал.

Функция мультиаккаунтов позволит пользователям управлять своими личными чатами, обсуждениями, связанными с работой, и другими социальными взаимодействиями в рамках одного приложения. Благодаря такому разделению пользователи смогут сохранять конфиденциальность, эффективно управлять уведомлениями и переключаться между различными аккаунтами без использования параллельных приложений.

По данным портала, на данный момент функция мультиаккаунтов находится на стадии разработки и будет доступна бета-тестировщикам в одном из будущих обновлений приложения.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская