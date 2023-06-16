С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Вопрос блокировки Whatsapp в России не обсуждается, заявил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ. В Минцифры рассказали, как изменились кибератаки за год

"Пока это не обсуждается", — сказал Шадаев, отвечая на вопрос, есть ли какие-то предпосылки для блокировки мессенджера.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская