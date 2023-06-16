2023-06-16T12:34:30+03:00
2023-06-16T12:34:30+03:00
2023-06-16T12:34:30+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230616/840848780.html
В России не обсуждали вопрос блокировки WhatsApp
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Вопрос блокировки Whatsapp в России не обсуждается, заявил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ. "Пока это не обсуждается", — сказал Шадаев, отвечая на... ПРАЙМ, 16.06.2023
технологии, новости, whatsapp
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Вопрос блокировки Whatsapp в России не обсуждается, заявил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ.
"Пока это не обсуждается", — сказал Шадаев, отвечая на вопрос, есть ли какие-то предпосылки для блокировки мессенджера.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская