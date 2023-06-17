С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Отечественные госкомпании к 1 января 2025 году должны полностью перейти на российские операционные системы, офисные пакеты, системы виртуализации и управления баз данных, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Бета-версия клиента мессенджера Telegram появилась на ОС "Аврора"

Министр в субботу присутствовал на деловом завтраке "Цифровая экономика 2023: создавая безопасный цифровой фундамент развития национальной экономики" в рамках ПМЭФ.

"У нас президентом было подписано поручение 12 июня о том, что по всем госкомпаниям к 1 января 2025 года обеспечить тотальное замещение (иностранных — ред.) операционных систем, офисного пакета, систем виртуализации, систем управления баз данных. В этом смысле KPI достойно жесткий. Это нам точно даст дополнительный спрос", — отметил Шадаев.

Глава Минцифры заявлял в апреле, чт ведомство выступило за внесение в директивы государственных компаний условия полного замещения иностранного ПО к 2025 году по направлениям со зрелыми IT-решениями и конкуренцией.