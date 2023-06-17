С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Аферисты чаще всего "преследуют" россиян пенсионного и предпенсионного возраста, однако в последнее время злоумышленники фокусируются на работающих людях в связи с большим потенциалом для кражи средств, рассказал РИА Новости директор компании Bi.Zone Дмитрий Самарцев. Россиян предупредили об афере с "рефинансированием" кредитов

"Жертвой мошенников может стать любой гражданин. Наиболее часто на их уловки попадаются люди пенсионного и предпенсионного возраста из-за недостаточной осведомленности об использовании электронных средств платежа", — сказал он в кулуарах ПМЭФ.

При этом, подчеркнул Самарцев, сейчас внимание мошенников привлекла новая группа граждан.

"Мы видим, что мошенники смещают фокус на работающие слои населения. Поскольку им предлагается широкий выбор банковских продуктов, в том числе кредитных. Это увеличивает потенциальный объем средств для хищения", — указал эксперт.

Банки прилагают колоссальные усилия для защиты от "фрода" (мошенничества), это помогает защищать миллионы людей каждый день, напомнил Самарцев. С помощью антифрод-систем банки составляют профили поведения пользователей, анализируют их сессии и блокируют мошеннические транзакции, рассказал директор Bi.Zone.

"Использование технологий машинного обучения позволяет это делать за сотые доли секунды. Кстати, последнее время подобными решениями все больше интересуются не только банки, но и организации в сфере онлайн-торговли", — добавил Самарцев.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.