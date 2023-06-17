САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Компания по кибербезопасности "РТК-Солар" отразила целый каскад DDoS-атак на онлайн-трансляции ПМЭФ мощностью до 50 тысяч запросов в секунду, первые серьезные атаки хакеры предприняли через полчаса после начала речи президента России Владимира Путина, заявил глава компании Игорь Ляпунов. На ПМЭФ-2023 заключили более 900 соглашений

"Мы отразили целый каскад DDoS-атак на онлайн-трансляцию ПМЭФ — все они были направлены на уровень приложения и адаптированы под специфику работы ресурсов Росконгресса. Такая вредоносная активность велась с сотен тысяч IP-адресов. В пике атака достигала 50 тысяч запросов в секунду. Примечательно, что первые рьяные попытки в ходе ПМЭФ хакеры предприняли прямо во время речи президента России — буквально через полчаса с начала его выступления", — сказал Ляпунов, слова которого приводит пресс-служба компании.

Он отметил, что соответствующий призыв появился и в одном из Telegram-каналов злоумышленников. "Спустя 40 минут они убедились в безуспешности своих действий и стали перестраивать тактику нападения. С этого момента мы отразили еще порядка 10-12 волн DDoS. Считаю, что система защиты и наша команда справились блестяще. Эффективность фильтрации вредоносного трафика составила свыше 99,6 процента, те есть наша многоуровневая очистка на каналах связи и в приложении позволяла сокращать число нелегитимных запросов условно с 30 тысяч в секунду до 120 в секунду", — отметил Ляпунов.

Помимо этого, по словам главы "РТК-Солар", компания защищала инфраструктуру ПМЭФ от возможного деструктивного воздействия со стороны зараженных устройств подрядчиков, участников или гостей форума. "В ходе совместной работы киберштаба мероприятия было выявлено несколько десятков таких вредоносных активностей, все они были своевременно заблокированы без возможности дальнейшего развития", — отметил он. Названо число компаний из "недружественных стран", участвовавших в ПМЭФ

"Защита ПМЭФ-2023 — это очередной этап нашего сотрудничества с Росконгрессом. Ранее, в 2022 году, мы защищали Восточный экономический форум (ВЭФ) и Международный форум по сохранению тигра. Все мероприятия прошли без негативного воздействия хакеров на инфраструктуры в зоне нашей ответственности", — подытожил Ляпунов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.