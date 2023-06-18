МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. VR-устройств для метавселенных, которые были бы удобны человеку нативно, в мире пока нет, при этом в саму цифровую вселенную "ВКонтакте" верит и строит ее вокруг онлайн-инструментов, которые стирают границы общения, заявила в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор соцсети Марина Краснова. VR-стенд салона SSJ100 представили на ВЭФ

"Сейчас технологий или устройств, которые были бы удобны человеку нативно, — нет. Мы видим анонсы и пробы различных вендоров, но пока VR-устройства ограничивают человека. Если говорить про очки виртуальной реальности, их нужно надевать, они стесняют движения, ты не можешь себя чувствовать полноценно в обществе и замкнут внутри своей метавселенной. В саму цифровую вселенную мы верим, строим ее вокруг наших онлайн-инструментов, которые стирают границы общения", — сказала Краснова.

Вместе с тем она сообщила, что пользователи социальной сети "ВКонтакте" создали девять миллионов цифровых аватаров vmoji с момента их запуска в июле 2022 года, в дальнейшем соцсеть планирует идти в сторону управления контентом с использованием технологий, позволяющих с помощью NFT подтвердить право собственности не только на изображения, но и на музыку, видео и тексты.

Невзаимозаменяемый токен (NFT) — цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. Чаще всего NFT представляет собой уникальные цифровые предметы, включая цифровое искусство, игры, а иногда и публикации в социальных сетях. Предметы NFT нельзя подделать.

"С момента запуска VK NFT десятки тысяч пользователей поставили себе NFT-аватарки. Количество пользователей, которые создали vmoji, достигло девяти миллионов", — сказала Краснова.

По ее мнению, если посмотреть на темпы роста установок и создания цифровых аватаров и NFT-аватаров, становится очевидно, что через несколько лет не останется ни одного человека, который, находясь в онлайне, не знает, что можно обладать какими-то ценностями, которые подкрепляются NFT-технологиями.

"Дальше мы планируем идти в сторону управления контентом с использованием web3-технологий, когда ты можешь с помощью NFT подтвердить право собственности не только на изображения, но и на музыку, видео, тексты. И, конечно, идем в сторону собственного NFT-маркетплейса", — отметила Краснова.

В декабре "ВКонтакте" запустила отдельный сервис VK NFT, позволяющий переносить уже существующие цифровые активы пользователей в аккаунты, их можно установить на аватар пользователя или специальные витрины в профиле. Для этого достаточно привязать к сервису свой криптокошелек. Возможность создавать собственных цифровых аватаров появилась в соцсети в июле.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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