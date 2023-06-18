МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Использование технологий беспроводной передачи данных, включая Apple AirDrop, для обмена документами в общественных местах опасно тем, что злоумышленники могут отправить нежелательные или вредоносные файлы, рассказал РИА Новости старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов "Мегафона" Борис Лопатин. Мошенники в России начали использовать ChatGPT, рассказали в Kaspersky

"Использовать в общественных местах функцию AirDrop для обмена фотографиями, документами и другими данными с устройствами Apple тоже не стоит. Это касается и смартфонов на Android. Несмотря на то, что они работают не по Wi-Fi, через них на устройство могут передать нежелательные или вредоносные файлы. Если вы все-таки хотите передать файлы через AirDrop, то включите на устройстве параметр "Только для контактов", — рассказал Лопатин.

Кроме того, эксперт объяснил, что нужно сделать при подключении к общественному Wi-Fi, чтобы уберечь свои данные от мошенников. Прежде всего стоит отключить функцию автоматического подключения к Wi-Fi — это снизит риск того, что устройство самостоятельно подключится к небезопасной сети, доступ к которой есть у мошенников.

"Не стоит заходить в интернет-банки, электронные кошельки или вносить платежную информацию с банковской карты на сайтах с подключенным общественным Wi-Fi. В первую очередь это касается открытых Wi-Fi-точек без пароля, так как мошенники смогут увидеть всю информацию в ваших приложениях. Используйте для таких операций только мобильный или домашний интернет", — отметил эксперт. Он добавил, что аналогичное правило касается входа в аккаунты в соцсетях через чужую или общественную сеть.

Эксперт советует подключаться к Wi-Fi-точкам с авторизацией, потому что такие сети имеют механизмы шифрования WPA/WPA2 для защиты данных пользователей. Также, по его словам, стоит пользоваться только сайтами с цифровым сертификатом безопасности HTTPS — это стандартный протокол для всех сайтов с безопасным соединением.

Лопатин считает, что не лишним будет установить на устройство антивирус: "большинство из них предупредят вас, если вы пытаетесь подключиться к небезопасным сетям".