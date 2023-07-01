ПЕКИН, 1 июл — ПРАЙМ. Китай решительно выступает против введения Нидерландами мер экспортного контроля в отношении оборудования для производства полупроводников, это серьезное отступление от международных торгово-экономических правил, заявили в посольстве КНР в Нидерландах. Назло себе: европейцы преподнесли российский авторынок китайцам на блюдечке

Ранее МИД Нидерландов сообщил, что власти страны с 1 сентября вводят новые правила экспорта оборудования для производства полупроводников. Отмечалось, что новые правила касаются ряда "очень специфических технологий для разработки и производства передовых полупроводников", в том числе таких, которые могут применяться в военной сфере.

"Это злоупотребление мерами экспортного контроля и серьезное отступление от свободной торговли и международных торгово-экономических правил. Китай решительно выступает против этого", — говорится в заявлении дипмиссии.

Отмечается, что Китай является крупнейшим в мире рынком полупроводников и важной частью глобальных цепочек поставок полупроводников, и искусственные ограничения со стороны Нидерландов по так называемым соображениям "национальной безопасности" совершенно бессмысленны и безосновательны.

В декабре 2022 года агентство Блумберг сообщало, что Нидерланды планируют ввести новые меры контроля за экспортом оборудования для производства чипов в Китай. Отмечалось, что действия Нидерландов, которые потенциально расширят неофициальный запрет на продажи некоторых технологий Китаю, это шаг к расширению усилий США ограничить замыслы Пекина по производству чипов, а также в военной сфере.