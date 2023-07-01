ПЕКИН, 1 июл — ПРАЙМ. Введенные меры экспортного контроля на полупроводниковое оборудование принесут вред репутации Нидерландов, а также ущерб законным правам и интересам китайских компаний, Пекин призывает Нидерланды немедленно исправить свои ошибки, заявили в посольстве КНР в стране. США могут ввести новые ограничения на экспорт чипов в Китай

"Подобные действия не только нанесут ущерб законным правам и интересам китайских компаний, но также принесут убытки голландским компаниям, подорвут стабильность глобальных производственных цепочек и цепей поставок, а также навредят хорошей репутации Нидерландов в плане поддержки свободной торговли", — сказано в заявлении посольства.

Отмечается, что "в течение определенного времени времени некоторые крупные страны неоднократно обобщали концепцию "национальной безопасности", злоупотребляли мерами экспортного контроля, злонамеренно блокировали и оказывали давление на китайские предприятия, а также принуждали союзников к участию в сдерживании китайской экономики".

"Мы призываем Нидерланды немедленно исправить свои ошибки, исходя из защиты международных торгово-экономических правил и общей ситуации в торгово-экономическом сотрудничестве двух стран. Китай будет решительно защищать свои законные права и интересы", — указали в посольстве. Китай выступил против новых мер экспортного контроля в Нидерландах

В то же время, добавили в посольстве, Пекин готов работать с Нидерландами, чтобы, основываясь на принципе взаимной выгоды, совместно искать решение и способствовать здоровому развитию торгово-экономических отношений двух стран.

Ранее МИД Нидерландов сообщил, что власти страны с 1 сентября вводят новые правила экспорта оборудования для производства полупроводников. Отмечалось, что новые правила касаются ряда "очень специфических технологий для разработки и производства передовых полупроводников", в том числе таких, которые могут применяться в военной сфере.