МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Запрос к софту в Африке заключается в том, чтобы он обеспечивал максимально простую логику действий от пользователя, при этом платежеспособность данных стран примерно такая же, как в СНГ, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "ИТигрис", работающей на рынке Африки, Михаил Хургин. Путин отметил важность поставок российского зерна в беднейшие страны Африки

"Если мы говорим про Африку, как континент в целом, а не про отдельные страны региона, то уровень рядовых специалистов на местах, которые будут работать с софтом, к сожалению, достаточно низкий. В среднем на данном рынке огромная проблема с квалифицированным персоналом. Соответственно, запрос к софту, который там внедряется — в том, чтобы он обеспечивал максимально простую логику действий от пользователя", — сказал Хургин.

Он отметил, что платежеспособность на рынке Африки примерно такая же, как в СНГ. "Если сравнивать с Россией, то на рынке Африки платежеспособность пока ниже, но темпы роста рынка выше. Несмотря на то, что за те же деньги, что в России, там софт не продать, но по возможному количеству продаж в будущем — там все очень интересно", — отметил Хургин.

По его словам, в Африке позитивно относятся к российским компаниям. Однако, чтобы успешно работать на этом рынке, хорошо бы иметь партнера, который уже там находится. "Это может быть какой-то глобальный партнёр или торгпредство. РФРИТ запустил институт цифровых атташе — я считаю, что это отличный инструмент. Стоит максимально использовать такие партнерства: это позволит гораздо быстрее и эффективнее зайти на этот рынок, чем пытаться делать это с нуля самостоятельно", — подытожил Хургин.

Форум "Россия — Африка" пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости является информационным партнером форума.