МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Россия во втором квартале 2023 года заняла 8 место в мире по количеству DDoS-атак на страну, в то время как в первом квартале года была на 11 месте, в тройку самых атакуемых стран вошли США, Китай и Индия, говорится в сообщении компании по кибербезопасности StormWall. Россиян начали обманывать при помощи искусственного интеллекта

Компания StormWall провела исследование особенностей DDoS-атак во втором квартале 2023 года в России и мире.

"По данным специалистов, во втором квартале этого года Россия вошла в десятку самых атакуемых стран мира и заняла 8 место по количеству DDoS-атак — 5,3% от числа всех атак. В тройку самых атакуемых стран вошли США — 16,2% от числа всех атак, Индия — 12,8% и Китай — 10,4%", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что в первом квартале страна занимала 11 место в мире по данному показателю. "Эксперты обнаружили, что общее число DDoS-атак на российские компании во втором квартале 2023 года выросло на 28% по сравнению со вторым кварталом 2022 года. В первом квартале этого года аналитики StormWall наблюдали снижение числа атак в России, однако во втором квартале начался рост атак на ведущие отрасли", — отметили в компании.

Эксперты обнаружили, что самыми атакуемыми отраслями во втором квартале этого года в РФ стали государственный сектор — 37% от общего числа DDoS-атак, финансовая отрасль — 23% и телекоммуникационная сфера — 18%. Также было много атак на энергетический сектор — 7% от числа всех DDoS-атак, нефтяную сферу — 5%, транспортную отрасль — 4%, производственную сферу — 3%, и культурные учреждения — 2% от числа всех атак.

"По результатам исследования, самый большой рост числа DDoS-атак произошел в государственном секторе. Количество атак на правительственные организации во втором квартале этого года выросло на 118% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Рост атак на энергетический сектор составил 74%, а рост атак на нефтяной сектор составил 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — добавили в компании.

Также аналитики StormWall выявили, что во втором квартале этого года хакеры продолжали использовать комплексные DDoS-атаки, чтобы нанести максимальный вред компаниям. Пиковым месяцем по числу атак стал май, в течение которого произошло 42% всех атак в России.