МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Долги ООО "Сеть автоматизированных пунктов выдачи", владельца крупного сервиса доставки онлайн-заказов через постаматы и пункты выдачи PickPoint, превышают 50 миллионов рублей, к компании подано исков еще на 400 миллионов рублей, следует из опубликованного определения арбитражного суда Москвы. Суд в Москве начал банкротство сервиса PickPoint

"Размер кредиторской задолженности по обязательствам, которые должником не оспариваются, составляет более 50 миллионов рублей. Более того, в отношении должника инициировано свыше 150 судебных споров на общую сумму более 400 миллионов рублей", — говорится в судебном акте. В нем также отмечается, что задолженность по заработной плате на дату судебного заседания составляла более 19,5 миллиона рублей. Должник в суде заявил, что его счета заблокированы, объективная возможность погашения кредиторской задолженности в полном объеме отсутствует.

Ранее сообщалось, что арбитражный суд Москвы 3 июля признал обоснованным заявление ООО "Сеть автоматизированных пунктов выдачи" о собственном банкротстве и ввел в компании начальную процедуру банкротства — наблюдение. Другие подробности, в том числе сумма неисполненных обязательств должника, не были известны.

Суд утвердил временным управляющим Ксению Штрак из саморегулируемой межрегиональной общественной организации "Ассоциация антикризисных управляющих". Ее отчет и рассмотрение дела о банкротстве назначены на 27 ноября. Структура X5 и PickPoint объединятся для развития сети постаматов

Заявление о своем банкротстве PickPoint направил в суд в апреле. Суд также принял к рассмотрению заявление Сбербанка о вступлении в дело о банкротстве.

До подачи заявления о банкротстве в центральном офисе компании в Москве РИА Новости сообщали, что сервис временно отключил телефон службы поддержки получателей, а отправленные посылки должны вернуться обратно до конца апреля. В компании тогда не уточнили, на какое время сервис прекращает свою работу.

Еще раньше газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке писала, что PickPoint уведомил партнеров о завершении операционной деятельности компании. Издание отмечало, что решение связано с финансовыми сложностями. В пресс-службе компании агентству тогда сообщили, что было принято решение не комментировать сложившуюся ситуацию, а в его службе информационной поддержки получателей рассказали, что сервис приостанавливает свою работу временно и все посылки вернутся отправителям.