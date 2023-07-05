Арбитражный суд Москвы: размер задолженности PickPoint превышает 50 миллионов рублей
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Долги ООО "Сеть автоматизированных пунктов выдачи", владельца крупного сервиса доставки онлайн-заказов через постаматы и пункты выдачи PickPoint, превышают 50 миллионов рублей, к компании подано исков еще на 400 миллионов рублей, следует из опубликованного определения арбитражного суда Москвы.
"Размер кредиторской задолженности по обязательствам, которые должником не оспариваются, составляет более 50 миллионов рублей. Более того, в отношении должника инициировано свыше 150 судебных споров на общую сумму более 400 миллионов рублей", — говорится в судебном акте. В нем также отмечается, что задолженность по заработной плате на дату судебного заседания составляла более 19,5 миллиона рублей. Должник в суде заявил, что его счета заблокированы, объективная возможность погашения кредиторской задолженности в полном объеме отсутствует.
Ранее сообщалось, что арбитражный суд Москвы 3 июля признал обоснованным заявление ООО "Сеть автоматизированных пунктов выдачи" о собственном банкротстве и ввел в компании начальную процедуру банкротства — наблюдение. Другие подробности, в том числе сумма неисполненных обязательств должника, не были известны.
Суд утвердил временным управляющим Ксению Штрак из саморегулируемой межрегиональной общественной организации "Ассоциация антикризисных управляющих". Ее отчет и рассмотрение дела о банкротстве назначены на 27 ноября.
Заявление о своем банкротстве PickPoint направил в суд в апреле. Суд также принял к рассмотрению заявление Сбербанка о вступлении в дело о банкротстве.
До подачи заявления о банкротстве в центральном офисе компании в Москве РИА Новости сообщали, что сервис временно отключил телефон службы поддержки получателей, а отправленные посылки должны вернуться обратно до конца апреля. В компании тогда не уточнили, на какое время сервис прекращает свою работу.
Еще раньше газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке писала, что PickPoint уведомил партнеров о завершении операционной деятельности компании. Издание отмечало, что решение связано с финансовыми сложностями. В пресс-службе компании агентству тогда сообщили, что было принято решение не комментировать сложившуюся ситуацию, а в его службе информационной поддержки получателей рассказали, что сервис приостанавливает свою работу временно и все посылки вернутся отправителям.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230705/841007989.html