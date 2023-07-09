МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. В настоящее время для находящейся в условиях беспрецедентных внешних вызовов России важно максимально быстро внедрять в жизнь передовые разработки инженеров страны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе приветствия участников, организаторов и гостей Форума будущих технологий. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Мишустин на встрече с Путиным дал прогноз по росту ВВП и инфляции

"Приветствую вас на Форуме будущих технологий, проходящем под девизом "Опережая время"… Сегодня в условиях беспрецедентных внешних вызовов, а главное — масштабного, качественного обновления промышленности, сельского хозяйства, всех отраслей российской экономики, государственного управления и социальной сферы, принципиально важно, чтобы передовые разработки наших инженеров, исследователей максимально быстро внедрялись в жизнь", — сказано в телеграмме.

Путин отметил, что быстрое внедрение является залогом укрепления технологического суверенитета, национального прогресса и роста благосостояния граждан страны. Он также подчеркнул, что форум может дать дополнительный мощный импульс этой работе, а также стать открытой площадкой для диалога представителей разных структур для выработки совместных шагов по технологическим направлениям.

"Наша задача, важнейший приоритет России — использовать колоссальный потенциал таких инновационных решений для роста экономики и повышения качества жизни людей", — говорится в телеграмме.

По словам Путина, в предстоящих встречах примут участие иностранные коллеги и он видит в этом возможность для наращивания взаимовыгодного сотрудничества и реализации совместных "прорывных проектов".

Форум будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" впервые проходит в России 9-14 июля 2023 года в Конгресс-центре ЦМТ. Там будут продемонстрированы квантовые технологии и продукты от госкорпораций и ключевых разработчиков. В рамках выставочной экспозиции 13-14 июля — в открытые дни форума — высокотехнологичные продукты в сфере квантовых технологий продемонстрируют ОАО "РЖД", ГК "Росатом", АО "Газпромбанк", правительство Москвы и ПАО "Сбербанк".