ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — ПРАЙМ. Автомобильный завод БелАЗ и уральская компания "Пневмостроймашина" создадут в Белоруссии предприятие по производству гидравлики, сообщил журналистам премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Мишустин посетит Екатеринбург для участия в стратсессии "Иннопром-2023"

"Несмотря на то, что у нас и так достаточно плотное взаимодействие, новые проекты рождаются. Один из таких, который имеет большое будущее — создание в Республике Беларусь "Белазом" совместно с Свердловским предприятием "Пневмомтроймашина" нового предприятия по производству гидравлики большой мощности", — сказал Головченко.

Он отметил, что совместное предприятие начнет работу в "самое ближайшее время".