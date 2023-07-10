ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — ПРАЙМ. Совместная работа России и Белоруссии играет значимую роль в достижении технологического суверенитета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии выставки "Иннопром". Названы последствия разгрома техники для военной промышленности Запада

"Значимая роль в достижении технологического суверенитета принадлежит нашей совместной с Белоруссией работе. В развитие договоренностей, которые были достигнуты на уровне наших президентов, в конце прошлого года было подписано межправсоглашение о реализации проектов в области промышленной кооперации. На данный момент утверждены шестнадцать проектов на общую сумму почти 80 миллиардов рублей. Практическая деятельность почти по всем из них уже началась", — сказал Мишустин.

Он напомнил, что РФ и Белоруссия реализуют союзную программу по формированию единой промышленной политики. В рамках нее определены 11 приоритетных отраслей.

"По каждому из этих направлений уже выполняются совместные проекты. В частности, десятки белорусских заводов изготавливают комплектующие для наших крупнейших автопроизводителей. А российские компании выпускают современные высокотехнологичные двигатели для белорусской спецтехники", — добавил Мишустин.