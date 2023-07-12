ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл — ПРАЙМ. Запрет на использование беспилотников в России может носить только временный характер, иначе будут потеряны компетенции в этой области, заявил РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в кулуарах выставки "Иннопром-2023". Минпромторг назвал продажу лицензий на ПО устаревшим способом монетизации

Кремль 3 мая заявил, что ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ. Президента не было в Кремле в момент попытки атаки Кремля беспилотниками. В Москве с того же дня ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов, под запрет на запуск не попали только беспилотники, используемые по решению органов госвласти. Кроме того, на данный момент ограничения на полеты дронов введены во многих регионах РФ. Эти ограничения действуют до снятия режима базовой готовности.

По словам первого замминистра, профильные коллеги ведомства, в том числе из Росавиации и Минтранса, сейчас работают для того, чтобы нормализовать использование беспилотников в быту.

"На наш взгляд, сложными ситуациями, сложными вызовами надо управлять, а не прятаться от них, поэтому запрет использования беспилотников может носить только временный характер, иначе мы просто потеряем компетенции в этой сфере. Поэтому у нас по плану до сентября будет представление нацпроекта соответствующего по развитию БПЛА, там есть и регуляторный блок тоже", — заявил Осьмаков в ответ на вопрос о том, не повлияет ли на работу по расширению применения беспилотников ситуация с запретом на их использование.

"Любая специальная военная операция — это, как бы цинично ни звучало, окно технологических возможностей. Потому что у нас технологические рывки происходят обычно именно так. То, что сейчас происходит — опять же цинично скажу — это трамплин для развития беспилотия, всех его видов", — добавил он.

"Мы можем выйти из этой ситуации, помимо прочих разных результатов, с мощнейшей базой", — подчеркнул Осьмаков, комментируя тему беспилотников.