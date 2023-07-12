МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Сотни сотрудников социальной сети Twitter могут быть пользователями ее главного конкурента — новой платформы Threads* от компании Meta*, пишет издание Daily Beast. Маск прокомментировал запуск соцсети-аналога Twitter

"Daily Beast отобрала 133 случайных сотрудника Twitter…и обнаружила, что 31 из них — почти четверть — уже зарегистрированы в социальной сети Threads*. В апреле (владелец Twitter Илон — ред.) Маск заявлял, что в Twitter работают 1,5 тысячи человек, поэтому можно предположить, что сотни его работников пользуются программой-конкурентом", — указывает издание.

Как сообщается, некоторые сотрудники Twitter могли завести аккаунты в новой социальной сети, чтобы "прощупывать конкурента". Один из них опубликовал в Threads* сообщение "здесь, чтобы учиться", а другой — "Тест 1", отмечает Daily Beast.

Однако большая часть пользователей пришла в Threads* для собственного удовольствия или, в некоторых случаях, чтобы поругать своего босса, пишет издание. Кроме того, бывшие сотрудники корпорации выражают в Threads* несогласие с политикой Маска.

Meta* на прошлой неделе запустила новый сервис текстовых сообщений Threads*, призванный потеснить Twitter, который принадлежит американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску. Американский бизнесмен, сооснователь компании Meta* Марк Цукерберг сообщил спустя менее чем 20 часов после запуска Threads*, что число регистраций в этом сервисе достигло 30 миллионов. Согласно данным Quiver Quantitative, в понедельник количество пользователей Threads* достигло уже 100 миллионов человек.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.