Илон Маск сообщил о создании новой компании, которая будет разрабатывать ИИ
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск сообщил о создании новой компании под названием xAI, которая будет заниматься разработкой искусственного интеллекта (ИИ).
"Объявляю о формировании xAI для понимания реальности", — написал Маск в своем аккаунте в Twitter.
В апреле газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила о том, что Маск планирует запустить собственный стартап по разработке искусственного интеллекта.
Согласно данным с сайта проекта, xAI является отдельной компанией, однако будет тесно сотрудничать с X Corp. (Twitter), Tesla и другими компаниями для достижения прогресса в реализации своей миссии, которой является "понимание истинной природы вселенной".
Также, согласно информации с сайта, команда xAI, возглавляемая Маском, включает в себя ряд специалистов в сфере искусственного интеллекта, которые работали над такими проектами, как GPT-3.5 и GPT-4, AlphaStar, AlphaCode, Inception, а также Minerva.
Отмечается, что 14 июля в Twitter Spaces пройдет беседа, в рамках которой пользователи смогут задать команде xAI свои вопросы.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230712/841068189.html