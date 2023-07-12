МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск сообщил о создании новой компании под названием xAI, которая будет заниматься разработкой искусственного интеллекта (ИИ).

"Объявляю о формировании xAI для понимания реальности", — написал Маск в своем аккаунте в Twitter. Россиянам рассказали, какие сотрудники потеряют работу из-за ИИ

В апреле газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила о том, что Маск планирует запустить собственный стартап по разработке искусственного интеллекта.

Согласно данным с сайта проекта, xAI является отдельной компанией, однако будет тесно сотрудничать с X Corp. (Twitter), Tesla и другими компаниями для достижения прогресса в реализации своей миссии, которой является "понимание истинной природы вселенной".

Также, согласно информации с сайта, команда xAI, возглавляемая Маском, включает в себя ряд специалистов в сфере искусственного интеллекта, которые работали над такими проектами, как GPT-3.5 и GPT-4, AlphaStar, AlphaCode, Inception, а также Minerva.

Отмечается, что 14 июля в Twitter Spaces пройдет беседа, в рамках которой пользователи смогут задать команде xAI свои вопросы.