МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в четверг примет участие в пленарном заседании впервые проводимого Форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир", который открывает серию ежегодных мероприятий, посвященных обсуждению вопросов технологического развития России. ВТБ преодолел основные трудности, заявил Путин

Ожидается "достаточно объемное выступление" Путина, сообщил накануне журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Перед началом пленарной сессии глава государства осмотрит выставку передовых разработок в области квантовых технологий, представленных госкорпорацией "Росатом" и компанией РЖД. Кроме того, молодые ученые обсудят с президентом приоритетные задачи в развитии технологий вычисления и передачи данных, их потенциал для роста экономики и повышения качества жизни людей, сообщила пресс-служба Кремля.

Нынешний форум посвящен обсуждению создания и практического внедрения квантовых технологий. Они считаются одним из самых многообещающих направлений в сфере исследований и разработок в мире, одной из основ технологической независимости России в горизонте до 2030 года.

Область применения квантовых технологий исключительно широка: это компьютеры нового поколения, разработка и создание уникальных лекарств и материалов, оптимизация энергосетей и логистики, а также защищённые каналы передачи данных, сверхчувствительные измерительные приборы, медицина и сфера безопасности, отметил ранее Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям нынешнего форума.

По словам главы государства, форум призван служить открытой площадкой для диалога представителей органов власти, бизнеса, ученых, для выработки совместных шагов по тем исследовательским и технологическим направлениям, которые уже в ближайшей перспективе будут определять глобальное развитие, завтрашний день человечества.

В мероприятиях в рамках форума примут участие и зарубежные коллеги — это хорошая возможность для наращивания взаимовыгодного сотрудничества, для формирования перспективных технологических партнерств и реализации совместных прорывных проектов, отмечал Путин.

Важнейший приоритет России ‒ использовать колоссальный потенциал таких инновационных решений для роста экономики и повышения качества жизни людей, подчеркивал президент.

По словам Путина, сегодня, в условиях беспрецедентных внешних вызовов, а главное – масштабного, качественного обновления промышленности, сельского хозяйства, всех отраслей российской экономики, государственного управления и социальной сферы принципиально важно, чтобы передовые разработки отечественных специалистов максимально быстро внедрялись в жизнь. В этом залог укрепления технологического суверенитета России, а значит, и национального прогресса, роста благосостояния граждан, указывал глава государства.

"РОСАТОМ" — СРЕДИ КВАНТОВЫХ ЛИДЕРОВ

Атомная госкорпорация отвечает за создание в России квантового компьютера, выполняет российскую дорожную карту по квантовым вычислениям.

Квантовые компьютеры – это новый класс вычислительных устройств, которые благодаря использованию квантовых эффектов способны решать задачи, недоступные самым мощным "классическим" суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и многие другие.

В классических вычислительных устройствах вся информация раскладывается на биты — 0 или 1, тогда как в квантовых наименьшей единицей информации является квантовый бит (кубит), способный одновременно находиться в обоих состояниях сразу — и 0, и 1. Количество состояний, в которых находится квантовый процессор, быстро растет с увеличением числа кубитов за счет возможности связывать их между собой. Эта особенность позволяет квантовым устройствам решать различные вычислительные задачи на порядки быстрее классических компьютеров и суперкомпьютеров.

"Росатом" уже вошел в число мировых лидеров по ряду направлений квантовых вычислений, заявил в нынешнем году генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

В 2022 году под эгидой "Росатома" создан процессор на 16 кубитах, говорил он. Россия входит в первую тройку стран по перспективной технологии так называемых кудитов, отмечал Лихачев. Кудиты – это расширенные версии кубитов, способные одновременно находиться в нескольких состояниях.

А ранее российские специалисты, используя технологии квантовых вычислений, впервые в мире решили важную для атомной отрасли задачу – как найти оптимальное распределение отработавшего ядерного топлива по контейнерам для последующего безопасного хранения. Ограничениями в такой задаче являются экономические и экологические факторы. К тому же при увеличении размерности задачи, то есть количества отработавших топливных элементов и контейнеров, количество возможных вариантов размещения начинает быстро расти, что значительно усложняет поиск оптимальной конфигурации. Поэтому квантовые вычисления оказались очень кстати.

Основой стенда "Росатома" на форуме станет масштабная видеоинсталляция, которая проведет зрителя от основания квантовой механики до будущего, в котором квантовый компьютер будет решать сложнейшие задачи, стоящие перед человечеством. Декорации стенда повторяют форму основных элементов для работы квантового компьютера, внутри стенда расположена прозрачная сетка-экран, которая визуализирует кубиты.

КВАНТЫ И ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

Правительство РФ в 2019 году определило холдинг РЖД ответственным в развитии квантовых коммуникаций. Гендиректор РЖД Олег Белозеров в 2020 году в интервью РИА Новости объяснял, почему именно компания занимается этими технологиями. Они объединяют в себе ряд элементов, которые крайне необходимы железным дорогам и дадут им возможность перейти на новый уровень, говорил Белозеров.

В конце 2022 года кабмин и РЖД подписали соглашение для реализации обновленной дорожной карты по развитию квантовых коммуникаций.

Дорожной картой определены 17 ключевых групп продуктов и показатели, которые характеризуют готовность продуктов к выходу на рынок. Мероприятия карты являются основой для организации и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, пилотных проектов внедрения квантовых коммуникаций, реализации образовательных программ подготовки научных и инженерных кадров, трансфера технологий, разработки национальных и международных стандартов, а также создания необходимой инфраструктуры развития квантовых коммуникаций.

В документе подтверждена цель по достижению к концу 2024 года протяженности квантовых сетей свыше 7 тысяч километров, а к 2030 году — более 15 тысяч километров.

На форуме РЖД покажет интерактивный контент о развитии квантовой сети и о применяемых для этих целей технологиях. Также совместно с ключевыми партнерами компания представит отечественное оборудование квантовых коммуникаций.

ПРОГРАММА ФОРУМА

Деловая программа форума поделена на тематические блоки, охватывающие различные аспекты жизни человека, которые затрагивают квантовые технологии: "Наука и технологии: обеспечение суверенитета и развития", "Какими будут технологии завтрашнего дня", "Объединяя науку и творчество" и "Как технологии меняют мир".

В рамках блока "Наука и технологии: обеспечение суверенитета и развития" обсудят вопросы востребованных инструментов господдержки, которые включены в сессии "Как объединять таланты? Найти, развить и сохранить", "Помочь или не мешать? Государственное регулирование науки" и "Как и что двигает науку". На одной из ключевых сессий "Технологический суверенитет и место России в международной науке: противоречие или синергия?" эксперты затронут геополитические вопросы и их влияние на науку, ученых и инженеров.

Вычислительные системы будущего, квантовые коммуникации и кибербезопасность обсудят в рамках тематического направления "Какими будут технологии завтрашнего дня". Этим вопросам будут посвящены дискуссии "Квантовое превосходство: было или будет?" и "Квантовые коммуникации: от НИР до технологического бизнеса".

В числе других мероприятий форума — сессия ВЦИОМ "Образ будущего: общественное мнение о высоких технологиях", открытое заседание управляющего комитета по реализации дорожной карты развития высокотехнологичной области "Квантовые коммуникации" и пресс-конференция, посвященная учреждению национальной премии в области будущих технологий "Вызов".

Ожидается, что в форуме примут участие более 1,5 тысячи российских и зарубежных гостей. Спикерами станут более 100 исследователей, инженеров и экспертов, специализирующихся в данной области науки и технологий.

Оператором форума будущих технологий является фонд "Росконгресс" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Российской академии наук. Соорганизаторы форума – "Росатом" и РЖД.