МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. "Ростех" ввел запрет на исполльзование работниками iPhone в служебных целях, рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. В России не обсуждался запрет на параллельный импорт iPhone, заявил Шадаев

Представители компании на вопрос о запрете работы на американском гаджете подтвердили, что во всех организациях "Ростеха" запретят пользоваться iPhone в служебных целях.

Ранее в среду такое же решение приняло Министерство промышленности и торговли России. По словам замглавы ведомства Василия Осьмакова, запрет вступит в силу 17 июля.