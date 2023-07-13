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"Ростех" ввел запрет на использование iPhone в служебных целях
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"Ростех" ввел запрет на исполльзование работниками iPhone в служебных целях, рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. Представители компании на вопрос о запрете работы... ПРАЙМ, 13.07.2023
бизнес, технологии, новости, ростех, iphone, запрет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. "Ростех" ввел запрет на исполльзование работниками iPhone в служебных целях, рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Представители компании на вопрос о запрете работы на американском гаджете подтвердили, что во всех организациях "Ростеха" запретят пользоваться iPhone в служебных целях.
Ранее в среду такое же решение приняло Министерство промышленности и торговли России. По словам замглавы ведомства Василия Осьмакова, запрет вступит в силу 17 июля.