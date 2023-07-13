Мишустин поручил ускорить создание системы дистанционного зондирования Земли в рамках СМП
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил сформировать национальную систему дистанционного зондирования Земли как модно скорее, группировка обеспечит мониторинг ледовой обстановки на территории Северного морского пути. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Председатель правительства принял участие в стратегической сессии, посвященной развитию СМП. Мишустин дал ряд поручений, в том числе призвал "Росатом", "Роскосмос", Минпромторг и Росгидромет ускорить создание спутников ДЗЗ. Аппараты, по словам Мишустина, обеспечат "радиолокационное зондирование ледовой обстановки на всей акватории Северного морского пути в заданных параметрах".
Согласно поручению премьера, ведомства должны будут обеспечить пользователей Севморпути качественными и долгосрочными гидрометеопрогнозами и устойчивой связью.
"Кроме того, для повышения конкурентоспособности СМП "Росатому" в связке с Минфином, Минэкономразвития, Минвостокразвития и Федеральной антимонопольной службой поручено решить вопрос стабильности цен на ледокольное обеспечение проводки судов в акватории СМП", — добавили в пресс-службе правительства.
Соответствующий доклад должен быть готов к 1 декабря 2023 года.
СМП — кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230713/841073045.html