МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил сформировать национальную систему дистанционного зондирования Земли как модно скорее, группировка обеспечит мониторинг ледовой обстановки на территории Северного морского пути. Об этом сообщила пресс-служба кабмина. Россиянам объяснили, зачем обычному человеку Арктика

Председатель правительства принял участие в стратегической сессии, посвященной развитию СМП. Мишустин дал ряд поручений, в том числе призвал "Росатом", "Роскосмос", Минпромторг и Росгидромет ускорить создание спутников ДЗЗ. Аппараты, по словам Мишустина, обеспечат "радиолокационное зондирование ледовой обстановки на всей акватории Северного морского пути в заданных параметрах".

Согласно поручению премьера, ведомства должны будут обеспечить пользователей Севморпути качественными и долгосрочными гидрометеопрогнозами и устойчивой связью.

"Кроме того, для повышения конкурентоспособности СМП "Росатому" в связке с Минфином, Минэкономразвития, Минвостокразвития и Федеральной антимонопольной службой поручено решить вопрос стабильности цен на ледокольное обеспечение проводки судов в акватории СМП", — добавили в пресс-службе правительства.

Соответствующий доклад должен быть готов к 1 декабря 2023 года.

СМП — кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком.