МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Минцифры России намерено в скором времени опубликовать приказ, который запретит работникам использовать iPhone в служебных целях, подведомственные организации также прорабатывают вопрос. Об этом сообщил замглавы министерства Александр Шойтов. Минцифры предложило новый способ развития 5G, пишут СМИ

Ранее в среду Министерство промышленности и торговли запретило использовать iPhone для рабочей переписки с 17 июля.

"Мы планируем принять такой же приказ", — сказал Шойтов. Замглавы ведомства подчеркнул, что действие запрета распространится только на Минцифры и только на служебную переписку.

По его словам, соответствующий документ должны подписать на следующей неделе.

Подведомственные организации Минцифры тоже прорабатывают вопрос, добавил замглавы министерства.